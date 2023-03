Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (13)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (13), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Kate arruma suas coisas para se mudar para o apart de Theo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (13)

Ben pede para Lumiar revisar o projeto que ele escreveu para o ICAES. Fred se insinua para Bia. Bruna pede conselhos para Marlene sobre Kate. Wilma se recusa a aceitar que Sol pode ajudar Lui. Bruna descobre que Kate está envolvida com um homem casado. Wilma pede para Sol voltar a trabalhar com Lui.

Sol aceita voltar e conversa com a família. Bruna tem uma séria discussão com Kate. Theo esquece de seu aniversário de casamento e sai com Kate. Sol conforta Bruna. Ben liga para Sol, que não atende. Kate arruma suas coisas para se mudar para o apart de Theo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.