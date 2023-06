Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (12)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (12), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Vini faz uma surpresa para Yuri no Icaes, e Guiga se entristece.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (12)

Theo se espanta com a atitude de Clara. Kate implora que Ben esqueça o que Theo fez com ela. Sol e Jenifer rasgam a foto de família feita por Rafa. Kate pede para Fred cuidar de Rafa. Vini faz uma surpresa para Yuri no Icaes, e Guiga se entristece.

Duda entrega para Eduardo a foto que Rafa fez dele com Jenifer. Guiga engana Yuri. Clara pede para Helena ficar em sua casa. Theo manda Sheila cortar o salário de Clara. Fred tenta animar Rafa.

Lumiar chama Theo para ir com ela para o Refúgio. Ben e Jenifer levam Kate para a aula de Sol. Tatá não gosta de ver Jenifer falando com Eduardo. Sol dança com Ben. Theo chega à praça.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.