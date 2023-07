Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (10)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (10), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Vitinho descobre a verdadeira identidade de Stuart.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (10)

Ben e Sol ficam juntos. Eduardo conversa com Hugo sobre Jenifer. Theo sonha com Lumiar. Fábio e Dora reparam no entrosamento entre Lui e Lumiar. Ricardo questiona Orfeu sobre o paradeiro de Vanessa.

Vitinho descobre a verdadeira identidade de Stuart. Duda e seus amigos enfrentam o falso ator, e ligam para Sol, que se desespera. Stuart intimida as crianças e foge com a pintura.

Jenifer, Hugo, Eduardo, Bruna, Kate e Jairo chegam à casa de Sol, mas não encontram o bandido. O falso ator volta para a mansão, e Vitinho aciona a polícia. Stuart chama Wilma para fugir com ele.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.