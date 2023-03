Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (9)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (9), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar sugere que Sol conte a verdade para Jenifer, e as duas discutem.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (9)

Lumiar é grosseira com Marlene e causa estranheza em Ben. Yuri sai da cadeia. Kate repara no descontrole de Jenifer ao ficar perto de Eduardo. Lumiar reclama contrariada quando Ben diz que quer trabalhar com os alunos dela no ICAES. Yuri leva o abaixo-assinado para falar com o reitor do ICAES.

Sol conversa com o DJ Be-Air sobre o seu sonho e fica frustrada. Jenifer conhece Isabel, mãe de Tatá. Yuri, Bela e Ben participam da reunião do coletivo negro. Sol se encontra com Lumiar no escritório.

Com dor nas costas, Simas pede ajuda a Theo. Lumiar sugere que Sol conte a verdade para Jenifer, e as duas discutem. Sol deixa a sala de Lumiar e se desespera ao ver Theo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.