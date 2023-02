Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (9)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta-feira (9), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui fica irritado ao saber que Wilma mandou forjar uma foto dele com Gisela para aumentar sua visibilidade.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (9)

Kate questiona Theo sobre seu interesse em Sol. Neide vê Kate e Theo no restaurante e conta para Bruna. Theo faz amor com Clara. Lui fala de Sol para Gisela, que fica entediada. Érika chega à mansão de Lui, e Gisela começa sua atuação. Theo e Orfeu comentam a semelhança de Kate com Sol.

Gisela finge se afogar para se aproximar de Lui. Theo vai com Orfeu até a casa de Sol. Lui fica irritado ao saber que Wilma mandou forjar uma foto dele com Gisela para aumentar sua visibilidade. Lumiar faz um escândalo no restaurante, e Ricardo fica constrangido.

Neide reconhece Theo, mas sente medo de Orfeu. Carlão chega em casa e questiona a presença de Theo. Orfeu tenta intimidar Carlão com sua arma.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.