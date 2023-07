Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (6)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (6), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Rafa tem uma crise de ansiedade, e Kate tenta ajudá-lo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (6)

Kate chora, e Sol a acolhe. Theo coloca Rafa contra Kate. Ricardo pensa em seguir a estratégia de Lumiar na audiência. Kate decide testemunhar contra Theo. Yuri afirma que recuperará todo o dinheiro que Guiga perdeu por sua causa. Marlene e Duda descobrem o conteúdo da caixa de Carlão que ficou com a menina.

Clara se preocupa com Rafa. Yuri arruma um novo patrocinador, e Guiga fica interessada. Vitinho e Wilma sugerem que a segunda parte do filme de Lucas seja feita no Refúgio. Kate fica abalada ao ver Rafa com Theo.

Guiga descobre que o patrocinador que Yuri conseguiu é uma fraude. Lui se recusa a falar com Lumiar. Kate inicia seu depoimento. Stuart insiste em ir à casa de Marlene. Rafa tem uma crise de ansiedade, e Kate tenta ajudá-lo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.