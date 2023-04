Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (6)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (6), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jennifer, Yuri, Bela e outros alunos do projeto de revisão criminal se retiram da sala quando Lumiar entra para dar aula.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (6)

Clara pergunta a Sol se Theo é o pai de Jenifer. Jenifer percebe a aflição de Ben à espera do resultado da revisão criminal de Josué. Sol garante a Clara que Theo não é o pai de sua filha. Ben comunica a Helen a sentença de Josué. Bruna revela a Marlene que Sol e Ben namoraram quando eram jovens. Jennifer, Yuri, Bela e outros alunos do projeto de revisão criminal se retiram da sala quando Lumiar entra para dar aula.

Lui é frio com Sol. Lumiar pede para conversar com Jenifer. Ben leva Josué ao ICAES para comemorar com os alunos do grupo de revisão criminal. Kate muda seu visual e marca um encontro com Jenifer. Yuri se irrita com uma brincadeira que Tatá faz sobre ele e Vini. Kate revela a Jenifer que Theo pode ser o seu pai.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.