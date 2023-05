Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (4)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (4), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol se apavora com o ocorrido no restaurante e proíbe a família de ir para o local.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (4)

Clara se emociona ao saber que Rafa está namorando, e Theo faz comentários ofensivos sobre o filho. Ben cuida de Lumiar. Theo se surpreende com a presença de Ben no apartamento de Lumiar, e os dois discutem. Lumiar se encontra com Dora. Lui e Sol trocam declarações amorosas. Rafa ajuda Kate a ir embora, sem que Theo a veja.

Bruna leva Simone e Paula ao restaurante onde farão o almoço de despedida com Ben e a família de Jenifer, e matriarca estranha a presença de dois homens no local. Kate afirma a Jenifer que gosta de Rafa, mas que ainda quer se vingar de Theo.

Metralha e Donato anunciam o assalto ao restaurante, e um tiroteio se inicia. Sol se apavora com o ocorrido no restaurante e proíbe a família de ir para o local. Benjamim invade o restaurante, e Sol se desespera.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.