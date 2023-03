Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (30)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (30), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (30)

Sol mente para Ben sobre a paternidade de Jenifer e implora que ele incentive a moça a esquecer o assunto. Kate finge não gostar do presente de Hugo. Sol chega com Ben à mansão e Lui fica enciumado. Jenifer marca de se encontrar com Ben. Lui se entristece por não conseguir ajudar Sol.

Ben tenta convencer Jenifer a desistir de fazer o exame de DNA e os dois discutem. Lui tem uma ideia para tentar alegrar Sol e pede a ajuda a Vitinho. Jenifer discute com Neide. Sol se aconselha com o Pastor Miguel, e decide mentir novamente para a filha mais velha sobre sua paternidade.

Ben afirma a Theo e Simas que não vai procurar Lumiar. Jenifer questiona Neide sobre os antigos namorados da mãe. Neide faz fofoca de Sol na igreja. Lui manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.