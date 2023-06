Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (29)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (29), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Orfeu manda um de seus capangas encontrar o vídeo de Hugo ameaçando Grazi.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (29)

Lumiar discute com Lui. Sol se impressiona com a quantidade de pessoas inscritas em sua aula-show. Ben questiona Eduardo sobre seu relacionamento com Jenifer. Wilma decide ajudar Stuart a decorar suas falas. Vitinho percebe que a coleira de brilhantes de Lize desapareceu.

Ben se preocupa ao saber que Neide testemunhará a favor de Theo. Dora pede para Lumiar fazer as pazes com Lui. Jenifer e Eduardo cuidam da horta. Sol tem um sonho revelador.

Dora pede um show de despedida. Lui ensina Lumiar a tocar violão. Eduardo e Jenifer ficam juntos. Sol encontra a casa para onde Theo a levou quando eram jovens. Lumiar recebe o vídeo de Hugo ameaçando Grazi.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.