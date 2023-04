Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (27)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (27), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ben e Jenifer recolhem o material para o exame de DNA.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (27)

Ben tenta tranquilizar Sol. Theo é hostil com Helena. Rafa elogia Clara. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Antônio pede dinheiro para fazer o serviço. Theo leva Clara para trabalhar no galpão. Lumiar avisa a Theo que ele não poderá ir à clínica no mesmo horário que Ben, Jenifer e Sol.

Fred conta para Jenifer que Tatá está trabalhando no Bar do Simas. Ben e Jenifer recolhem o material para o exame de DNA. Jenifer pensa estar grávida de Tatá e confidencia a Kate.

Lumiar ouve Ben falando ao telefone e fica desconfiada. Sol chega à clínica para colher o material para o exame, e se apavora ao encontrar Theo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.