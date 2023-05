Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (25)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (25), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui e Sol se escondem da equipe de filmagem de Renata.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (25)

Jenifer decide pedir ajuda do DJ Bel-Air. Theo pede para Lumiar dormir no hospital com ele. Simas questiona Theo sobre seu romance com Lumiar. Theo tem alta do hospital e Lumiar o leva para casa. Jenifer pede a ajuda de Yuri para encontrar as pessoas indicadas pelo DJ. Lui e Sol se escondem da equipe de filmagem de Renata.

A turma de revisão criminal encontra outro caso, e Jenifer fica abalada. Sol revela para Lui que foi abusada por Theo. Estevão fala sobre Luiz e Antônio para Lumiar. Sabrina implora que Simas reate o namoro com Bia.

Jenifer e Ben conversam com Janaína, outra vítima de Theo. Lumiar descobre que Ben pagou para que Antônio fraudasse o exame de DNA.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.