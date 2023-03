Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (23)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer volta para casa e se surpreende ao encontrar Eduardo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (23)

Vini comenta sobre a tatuagem de Ben e chama a atenção de Jenifer. Bia sofre um acidente no Bar do Simas e o grupo dispersa. No hospital, Bia não vê Simas dormindo e confessa a ele que ficou com Fred. Theo é agressivo com Clara. Lumiar não conta para Ben que já sabia que Jenifer não é filha biológica de Carlão.

Sabrina, mãe de Bia, chega ao hospital e não gosta de ver Simas com a filha. Wilma e Fábio falam mal de Lui, sem perceber que ele e Sol ouvem a conversa. Dora é carinhosa com Guiga.

Wilma e Fábio passam a noite juntos. Sol tenta animar Lui. Jenifer volta para casa e se surpreende ao encontrar Eduardo. Sol e Lui se beijam.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.