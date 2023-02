Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (23)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta-feira (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo e Orfeu instruem um falso advogado para falar com as famílias das vítimas.

Resumo de 'Vai na Fé' desta quinta (23)

Lumiar fica desconcertada com o pedido da filha de Sol. Yuri sugere que Jenifer tente falar com o DJ do baile que Sol frequentava. Ben se aconselha com a mãe de uma das vítimas do acidente. Ben liga novamente para casa de Sol. Sol se lembra de quando viu Ben beijando Lumiar e chora. Lumiar teme perder o marido.

Sol afirma a Bruna que não quer que Ben ou Theo se aproximem de Jenifer. Bruna fala com Ben como se fosse Sol, e tenta descobrir o que ele quer com a família da amiga. Theo convence Lumiar a forjar um acordo da seguradora para fazer com as famílias das vítimas do acidente, sem que Ben saiba.

Ben vai até a casa de Sol. Theo e Orfeu instruem um falso advogado para falar com as famílias das vítimas. Ben e Sol se encontram.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.