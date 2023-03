Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (2)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (2), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Yuri é preso injustamente, e Lumiar e Ben assumem o caso.

Resumo de 'Vai na Fé' desta quinta (2)

Bruna confronta Theo, que a trata com hostilidade. Anthony posta um vídeo de Érika falando de Lui. Sol não consegue cantar para vender as quentinhas por causa de Theo. Lui se entristece ao ver o vídeo de Érika. Orfeu convence Theo a fazer um negócio ilícito. Érika furta a agenda de Wilma.

Theo se esconde quando vê Guiga na porta de seu apart discutindo com Kate. Vitinho tem uma ideia para tentar ajudar Lui e o inscreve no evento de Julião. Clara procura Lumiar. Jenifer é assediada no ônibus, e Eduardo a ajuda. Yuri recebe uma mensagem o pedindo para comparecer à delegacia.

Sol fica tensa com a presença de Theo novamente em seu local de trabalho. Yuri é preso injustamente, e Lumiar e Ben assumem o caso. Lumiar teme o entrosamento entre Ben e Jenifer.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.