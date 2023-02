Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (2)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta-feira (2), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Kate se interessa por um emprego em uma loja próxima do local onde Bruna vende quentinhas.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (2)

Marlene culpa Sol pelo sumiço de Duda. Sol decide procurar a filha. Ben convence Dezirê a deixar que ele a represente. Fred e Guiga debocham do envolvimento de Otávio e Jenifer. Lumiar gosta de ver Ben animado com o caso de Dezirê. Sol encontra Duda. Marlene tenta disfarçar as fortes dores no quadril, mas Sol percebe.

Kate pede trabalho para Hugo. Ben e Sol lembram um do outro. Ben fica intrigado com a história de Dezirê. Kate e Hugo fingem namorar para fugir de policiais. Carlão pede para Jairo tomar conta de sua esposa e ela se irrita com a conversa.

Kate se interessa por um emprego em uma loja próxima do local onde Bruna vende quentinhas. Marlene sente uma forte dor no quadril e cai. Duda liga desesperada para Carlão, e Sol ouve.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.