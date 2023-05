Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (11)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quinta (11), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Antônio avisa a Ben e Bruna que a fraude do DNA será descoberta.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUINTA (11)

Kate implora que Bruna não revele a verdade para Rafa e Clara. Theo gosta de conversar com Fábio. Lumiar e Theo passam a noite juntos. Kate não deixa que Bruna conte para Ben que ela se envolveu com Theo. Anthony decide ajudar Ivy e pede para ela pegar os contratos dos funcionários de Wilma.

Vitinho consegue uma parceria para restaurar a imagem de Lui na internet. Antônio avisa a Ben e Bruna que a fraude do DNA será descoberta. Theo pede para ficar com Lumiar. Sol e Lui sonham uma com o outro.

Érika pensa em tirar proveito de Wilma após ler o contrato de trabalho de Sol. Lumiar anuncia a Ben que o Juiz determinou que o teste de DNA deve ser refeito.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.