Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (8)

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (8)

Vitinho avisa a Fábio que Lui está incomodado com sua presença. Sol avisa a família que fará o teste para backing vocal de Lui. Marlene decide ir com Bruna vender as quentinhas. Lumiar descobre que Jenifer foi se encontrar com Ben e avisa a Sol.

O Desembargador responsável pelo caso de Yuri pergunta a Ben se Jenifer é sua filha e ele fica orgulhoso. Kate discute com Wilma por causa de Sol. Ben e Jenifer conseguem o habeas corpus para Yuri e comemoram.

Todos os jurados escolhem Sol para nova backing vocal, e Wilma fica furiosa. Jenifer sai com Ben e Lumiar para almoçar e, ao ver Marlene vendendo quentinhas, vai ao encontro da avó.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.