Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (5)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (5), que vai ao ar às 19h15 na Rede Globo, Ben apresenta a revisão do caso de Josué para os desembargadores, que ficam perplexos.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (5)

Kate pensa em uma forma de se vingar de Theo. Ben reclama de Lumiar para Theo. Kate decide fazer um vídeo para ajudar Guiga. Clara e Lumiar não conseguem se entender. Clara tenta ajudar Rafa. Hugo avisa a Sol que Theo está proibido de ir até Piedade. Kate pensa em contar para Jenifer que Theo também se envolveu com Sol. Bia decide acabar seu caso com Fred.

Ben diz a Theo e Simas que sua história com Sol ficou mal resolvida. Bruna não consegue impedir Kate de ir à casa de Sol falar com Jenifer. Clara questiona Theo sobre a possibilidade de ele ser o pai de Jenifer. Lumiar pensa em Ben. Ben apresenta a revisão do caso de Josué para os desembargadores, que ficam perplexos. Clara vai à casa de Sol.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, nesta quarta (5) a novela vai ao ar às 19h15.