Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (31)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (31), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Orfeu avisa a Hugo que sua dívida com ele não acabará.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (31)

Janaína desliga o telefone desesperada, enquanto Hugo a observa. Ben conversa com Jenifer sobre a denúncia que farão ao Ministério Público. Sol se preocupa quando Jenifer avisa que ela será testemunha no caso contra Theo. Clara recebe um convite para um encontro com antigas modelos e pede para Helena ir com ela.

Lumiar vê Clara e Helena juntas. Ben encontra Theo e Lumiar no bar e teme pela ex-mulher. Theo tenta conter a raiva quando Lumiar não deixa ele ficar em sua casa. Kate comenta com Jenifer sobre Orfeu.

Sol decide ir com Marlene e Bruna vender quentinhas. Orfeu avisa a Hugo que sua dívida com ele não acabará. Sol vê Ben e Valéria juntos. Clara confessa a Theo sobre sua relação com Helena.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.