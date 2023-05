Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (3)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (3), que vai ao ar às 19h15 na Rede Globo, Dora revela para Ben sobre sua doença e pede que ele a ajude a falar com Lumiar.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (3)

Ben e Lumiar acabam discutindo. Sol comenta com Ben sobre seu passado. Fred revela a Jenifer que gosta de ver Rafa com Kate. Kate pede Rafa em namoro. Lui se prepara para uma entrevista internacional, e Sol fica orgulhosa. Marcos se encanta com Wilma, e a convida para sair. Hugo discute com Kate ao vê-la com Rafa, que começa a passar mal.

Sol e Lui namoram. Dora revela para Ben sobre sua doença e pede que ele a ajude a falar com Lumiar. Marcos e Wilma se beijam. Sol e Lui imploram que Érika não divulgue nada sobre o romance dos dois. Ben conta para Lumiar sobre a doença de Dora.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, a novela vai ao ar nesta quarta-feira (3) às 19h15.