Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (29)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (29), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol discute com Jenifer e liga para Ben.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (29)

Sol garante a Jenifer que Ben não é seu pai e implora que ela se afaste do advogado. Theo defende Lumiar para Ben. Sol tenta falar com a esposa de Ben. Lumiar pede ajuda a Dora para participar de um ritual comandado por ela. Jenifer vai escondida para a casa de Ben e se decepciona ao encontrá-lo com Theo e Simas.

Sol se desespera ao perceber o sumiço da filha mais velha. Clara incentiva Rafa a sair de casa para fotografar. Hugo pede para Jenifer dar um presente dele para Kate. Sol discute com Jenifer e liga para Ben.

Lui se angustia com a demora de Sol para chegar à mansão. Sol vai à casa de Ben e ele afirma que fará um exame de DNA com Jenifer.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.