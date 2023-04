Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (26)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (26), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar informa a Theo sobre o exame de DNA.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (26)

Kate pergunta sobre o pai de Rafa. Theo faz uma oferta para o apartamento de Lumiar. Wilma não deixa Lui e Fábio conversarem. Hugo se oferece para dar aulas de desenho na igreja. Ben avisa a Lumiar que fará o exame de DNA com Jenifer.

Tatá vê o vídeo com os candidatos que perderam a vaga para bolsa de estudos no ICAES. Bruna conversa com Antônio, o funcionário do laboratório que será indicado por Ben. Tatá se entrega para o reitor da faculdade.

Lumiar informa a Theo sobre o exame de DNA. Helena incentiva Clara a ser mais independente. Sol ouve Ben falar com Jenifer sobre fazer o exame de DNA e se desespera.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.