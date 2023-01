Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (25)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (25), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, a Polícia Federal chega à casa de Guiga para prender seu pai e impede todos de saírem da festa.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (25)

Lui acaba com a polêmica em torno de sua foto com Sol. A família de Sol se surpreende quando Marlene concorda que a filha continue dançando. Otávio convida Jenifer para uma festa, e Kate implora para ir com a amiga. Guiga destrata Jenifer e Kate, e Otávio as defende.

Theo discute com Clara. Guiga provoca Fred na pista de dança, mas logo se afasta. Kate vê Fred sozinho e fica interessada. Rafael volta para casa, e Theo se enfurece. Guiga não gosta de ver Kate com Fred. Theo se encontra com Orfeu e reclama de Clara. Otávio se anima com a conversa com Jenifer. Kate e Fred se beijam.

Theo leva flores para Clara. Guiga discute com Kate. A Polícia Federal chega à casa de Guiga para prender seu pai e impede todos de saírem da festa.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.