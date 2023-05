Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (24)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (24), que vai ao ar às 19h15 na Rede Globo, Jenifer fala para Ben que Theo transformou Kate em Sol mais jovem, e insinua que o empresário pode ter feito outras vítimas.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (24)

Jenifer sofre com a descoberta e é acolhida por Kate. Clara fica enciumada ao saber que Lumiar está com Theo no hospital. Theo convence Lumiar a investigar o laboratório onde o primeiro exame de paternidade foi realizado. A banda e a equipe de filmagem flagram Lui e Jade. Jenifer confronta Theo.

Dora se interessa pela ideia da gravação do reality no Refúgio e pede que Lui e Sol desistam de ir embora. Lumiar conversa com o investigador Estevão sobre o caso do laboratório de DNA. Clara implora para falar com Helena. Jenifer tem uma ideia para se vingar de Theo.

Todos se comovem com a declaração de Dora. Helena consola Clara. Jenifer fala para Ben que Theo transformou Kate em Sol mais jovem, e insinua que o empresário pode ter feito outras vítimas.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, a novela vai ao ar nesta quarta-feira (24) às 19h15.