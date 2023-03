Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (22)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (22), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Vitinho pede socorro, e Sol e Lui vão ao encontro do rapaz.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (22)

Vitinho pede socorro, e Sol e Lui vão ao encontro do rapaz. Orfeu ameaça Kate. Sol avisa a Marlene que está em segurança. Bruna pede auxílio na igreja. Orfeu manda Kate embora do apart mesmo na chuva. Fábio e Wilma decidem fazer encenações teatrais para distrair as pessoas do restaurante, e Érica fica encantada.

Bruna acolhe Kate. Lui se declara para Sol. Vitinho desmaia, aterrorizado pela sombra de um gato. Jenifer conta para Ben que não é filha biológica de Carlão.

Bia fica com Fred no Bar do Simas. Sol não gosta quando Lui fala de sua tatuagem. Ben se senta ao lado de Jenifer, com sua tatuagem à mostra.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.