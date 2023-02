Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (22)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta-feira (22), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela a ajude a descobrir seu pai biológico.

Resumo de 'Vai na Fé' desta quarta (22)

Kate tem uma ideia para ajudar Theo. Jenifer descobre que Sol fez uma tatuagem igual à do namorado que tinha na época. Theo consegue sair do restaurante sem ser visto por Ben ou Lumiar, e Kate exige que ele a leve para casa. Hugo avisa Orfeu da presença de Theo no bairro e ele manda o rapaz dar um recado para o vilão.

Jenifer ouve uma conversa entre Sol e Marlene sobre seu pai biológico. Lumiar tenta convencer Ben a entrar com a ação contra a seguradora sem a família de Sol, mas ele não aceita e a deixa irritada. Jenifer, Yuri e Bela ganham o debate na faculdade.

Guiga ataca Fred nas redes sociais. Bem liga para casa de Sol, mas Marlene acha que é golpe e desliga. Jenifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela a ajude a descobrir seu pai biológico.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.