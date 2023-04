Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (19)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (19), que vai ao ar às 19h15 na Rede Globo, Jenifer questiona Tatá sobre sua bolsa de estudos.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (19)

Sol não consegue se explicar para Marlene. Jenifer e Tatá passam a noite juntos. Ben avisa aos alunos que o vídeo da câmera de vigilância do ICAES já está com a polícia e todos comemoram. Kate estranha o comportamento de Jenifer. Ben e Lumiar discutem com Ricardo ao descobrirem que ele defenderá o aluno que pichou o Icaes.

Jenifer conta para Kate que se arrependeu de ter passado a noite com Tatá. Clara ouve Rafa falar com Kate e fica animada. Ben decide alugar o quarto na casa de Bruna. Os pais de Tatá, Isabel e Leonardo, vão almoçar com a família de Jenifer. Hugo observa Rafa chegar à casa de Kate. Jenifer questiona Tatá sobre sua bolsa de estudos.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, nesta quarta (19) a novela irá ao ar às 19h15.