Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (15)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta-feira (15), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer pede para conversar com a mãe.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (15)

Theo percebe o incômodo de Lumiar ao falar de Sol e tenta convencer a advogada a desistir da investigação. Jenifer pede para ver documentos e fotos de Carlão. Ben passa por um ritual no Refúgio e relembra do passado. Lui sofre por causa de Sol e tenta compor uma música.

Lumiar conta para Theo que o caminhão envolvido no acidente tinha seguro. Kate comenta que Sol está precisando de ajuda financeira, e Theo fica interessado. Jenifer tenta descobrir com Marlene sobre antigos namorados de Sol. Hugo vê Theo com Kate e avisa a Orfeu. Jenifer pede para conversar com a mãe. Theo vai à casa de Sol.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.