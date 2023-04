Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (12)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (12), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Kate é repreendida pelo segurança do ICAES ao oferecer sanduíche para Rafa.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (12)

Jenifer fala com Ben sobre a notificação. Rafa ouve Lumiar, Clara e Theo falando sobre sua suposta irmã. Ben tenta apoiar Sol. Ben discute com Lumiar e Theo por causa do processo de paternidade. Sol e Lui namoram antes do ensaio. Jenifer discute com Theo no ICAES. Rafa resolve ir com Fred até a faculdade para falar com Jenifer.

Kate decide vender sanduíches no ICAES. Jenifer provoca Lumiar. Todos no estúdio se emocionam com o teste de Wilma e Érika. Guiga discute com Fred. Kate é repreendida pelo segurança do ICAES ao oferecer sanduíche para Rafa.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.