Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (1º)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (1º), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Érika decide se vingar de Wilma.

Resumo de 'Vai na Fé' desta quarta (1º)

Lumiar se enfurece com Theo. Lui tenta se explicar para Érika, que fica decepcionada. Ben procura Sol nas redes sociais e desiste quando Lumiar chega em casa. Rafa tenta convencer Clara a fazer terapia. Lui não consegue ficar com Carmem e se preocupa. Theo leva Kate até um apart hotel e ela fica deslumbrada.

Érika não deixa que Ivy conte para Anthony sobre o problema de Lui. Fábio e Dora acertam com Julião um evento no refúgio. Carmem, Ivy e Érika implicam com Lui, que desiste de fazer o clipe.

Sheila conta para Theo onde Sol trabalha vendendo quentinhas. Érika decide se vingar de Wilma. Theo aparece no local de trabalho de Sol.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.