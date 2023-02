Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (1º)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta-feira (1º), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol volta para casa e descobre que a filha está desaparecida.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (1º)

Sol convence Carlão a deixá-la participar da turnê, e Lui fica enciumado com o beijo do casal. Guiga faz um vídeo para se despedir do Refúgio. Sol ouve o desabafo que Duda faz para Carlão e se entristece. Yuri beija Jenifer sem seu consentimento e a deixa enfurecida.

Theo recebe uma intimação para comparecer à delegacia. Vitinho sugere que Lui use a turnê para se aproximar de Sol. Duda consegue se controlar para não arrumar confusão na escola. Uma nova cliente é indicada para o escritório de Lumiar, mas não aceita que Ben a represente.

Lui, Sol e Ivy fazem um vídeo para a divulgação da turnê. Duda se desentende com um colega e foge da escola. Sol volta para casa e descobre que a filha está desaparecida. Duda é perseguida por um carro na rua.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.