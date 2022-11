Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (5)

A novela 'Travessia' deste sábado (5) vai ao ar às 21h40, após o Jornal Nacional. No episódio, Ari descobrirá que Brisa está no Rio e quer recuperar o filho.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (5)

Dante avisa à Ari que Brisa está no Rio e quer Tonho de volta. Ari fica impactado quando Dante lhe conta o que aconteceu com Brisa. Talita comenta com Lídia que não quer ver Gil nem Ari por perto. Ari diz a Dante que nunca deixou de querer Brisa.

Dante avisa à Brisa que Ari quer encontrá-la em um hotel. Brisa está determinada a lutar por Tonho. Stenio diz a Helô que o inquérito de Brisa foi encerrado. Chiara e Júlia zombam de Núbia. Guerra conhece Núbia. Ari se encontra com Brisa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo.