Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

A novela 'Travessia' deste sábado (3) vai ao ar às 21h25, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Guerra encomendou uma cesta de café da manhã para ser entregue na casa de Brisa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (3)

Cidália critica Guerra. Dante se recusa a ler o livro que Ari escreverá sobre a construtora Guerra. Núbia ensina Tonho a dizer à mãe que quer morar com Ari. Laís e Monteiro se preocupam com Theo. Isa revela aos pais que Theo se acha feio. Guerra encomendou uma cesta de café da manhã para ser entregue na casa de Brisa.

Cidália alerta Guerra que a amiga de Débora pode desembarcar no Brasil procurando pela moça.Creusa escuta Moretti falar em pistoleiro para Stenio e conta para Helô. Oto resolve sair para deixar Brisa com Tonho sozinha. Brisa recebe a cesta e acredita ter sido enviada por Oto. Moretti agride Oto. Tonho chega à casa de Brisa com Dina.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, hoje, a produção será exibida às 21h25.