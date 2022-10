Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (29)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' deste sábado (29). Neste dia, a TV Globo reprisa o capítulo exibido nessa sexta-feira (28). Nele, Tininha revela a Dante que Brisa esteve na cadeia, e fornece o telefone de Helô para o professor. A produção vai ao ar hoje às 21h25.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (29)

Ari diz a Tonho que Chiara é uma amiga. Laís tenta conversar com os filhos, na ausência de Monteiro. Monteiro conta a Dante que encontrou com Ari na casa de Guerra.

Marineide avisa a Brisa que Joel achou o dono da carteira. Talita comenta com Guerra que Tonho não sabe que o pai está namorando Chiara. Helô mostra o habeas corpus de Brisa para Dante.

Cotinha conta a Cidália que Moretti está comprando uma casa no Rio e que pretende abrir um escritório na cidade. Guerra descobre a ligação de Ari com Dante. Brisa aceita a gratificação do dono da carteira, e Karina sugere que ela volte para o Maranhão de avião. Guerra questiona a Ari se há algo que o rapaz gostaria de lhe dizer.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje ela começará mais cedo, às 21h25.