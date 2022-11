Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (26)

A novela 'Travessia' deste sábado (26) vai ao ar às 21h40, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Ari demonstra receio da ameaça de Brisa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (26)

Moretti fica irritado ao constatar que Oto está com Brisa. Helô e Laís continuam desesperadas à procura de Stenio. Ari demonstra receio da ameaça de Brisa, que jurou mostrar a Guerra o que o ex-marido escreveu sobre o empresário. Rudá se recusa a morar na mesma casa de Moretti. Leonor e Caíque se beijam.

Brisa fica decepcionada com Dante. Núbia orienta Tonho nas respostas que ele deverá dar às perguntas do Juiz. Gil diz a Ari que a intenção de Guerra é fazer o amigo se desligar de Dante. Oto diz a Moretti que estava à espera do funcionário para falar sobre Brisa.

