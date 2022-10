Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (22)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' deste sábado (22). Chiara descobre que Ari tem um filho. A produção vai ao ar hoje às 21h40.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (22)

Oto avisa a Brisa que contratou um advogado. Dante repreende Ari por ter desistido de Brisa. Cidália alerta Chiara para considerar a hipótese de a noiva de Ari aparecer. Gil insiste para Ari procurar Guerra. Helô vê Stenio e Leonor juntos. Cotinha aconselha Leonor a não ir para Lisboa.

Oto avisa a Brisa que o advogado conseguiu o habeas corpus para ela. Brisa decide ficar no Rio para encontrar Ari. Núbia pede a Tininha que cuide de Tonho enquanto ela vai ao Rio. Tonho pergunta a Tininha pelos pais. Chiara descobre que Ari tem um filho.

Chiara pergunta a Ari se o rapaz está apaixonado por ela. Ari fica sem chão quando Monteiro diz, na frente de Chiara, que viu o rapaz com Dante em uma palestra que o professor deu em São Luiz sobre conservação do patrimônio histórico. Oto espera Brisa ser liberada, na porta do presídio.

QUE HORAS COMEÇA? A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo.