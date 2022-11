Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (19)

A novela 'Travessia' deste sábado (19) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Juliana diz a Brisa que, enquanto o processo corre, ela reivindicará um intervalo menor entre as visitas.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (19)

Creusa comenta com Dina sua surpresa pelo fim da relação de Brisa e Ari. Rudá diz a Leonor que não quer voltar para Portugal. Brisa afirma a Ari que ele acabou para ela. Chiara se interessa em saber se Brisa é bonita e pergunta para Dina.

Dina avisa a Chiara que Tonho deu o brinco da youtuber para Brisa. Ari comenta com Gil que resolveu investir em Chiara. Talita liga para Gil. Ari revela a Chiara sua intenção de ficar com ela. Juliana diz a Brisa que, enquanto o processo corre, ela reivindicará um intervalo menor entre as visitas. Brisa e Oto se beijam.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, ela começará às 21h20 hoje.