Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (11)

Neste sábado (11), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (11)

Chiara discute com Brisa, acusando a mãe de Tonho de ainda estar interessada em Ari. Pilar pensa em conseguir dinheiro com o inquérito de Brisa, que está guardado com ela e Montez. Guerra nega, em seu depoimento a Helô, que fez um acordo com Moretti e Stenio.

Helô confirma com o policial a escuta do celular de Moretti. Stenio recebe uma foto do inquérito de Brisa, enviada por Pilar, e prevê que Moretti será chantageado. Oto e Bia se beijam.

Moretti passa pela casa de Guida e ameaça a ex-esposa. Ari flagra Gil paralisado olhando o documento de transferência das ações que estava escondido embaixo do colchão.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, de segunda a sábado, na Rede Globo.