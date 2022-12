Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça-feira (13)

Nesta terça-feira (13), a novela 'Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Lídia comenta com Talita que Cidália sente ciúmes de Guerra e não gosta da proximidade da executiva com o empresário.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (13)

Moretti garante a Stenio que não tem filhos. Sara fica surpresa quando Dante lhe conta que Guerra tem uma filha. Juliana e seus convidados se negam a entrar no bar de Nunes, reivindicando uma rampa de acesso no estabelecimento. Tonho diz a Brisa que não gosta do namorado da mãe.

Cotinha conta a Oto que Rudá acusou Moretti de ter atropelado alguém. Juliana avisa a Brisa que o Juiz manteve a guarda de Tonho com Ari. Moretti diz a Guida que impedirá Leonor de trabalhar com Guerra.

Lídia comenta com Talita que Cidália sente ciúmes de Guerra e não gosta da proximidade da executiva com o empresário. Moretti manda Leonor se afastar de Guerra. Cotinha pede para Moretti sair de sua casa. Sara aborda Guerra na construtora.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.