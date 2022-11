Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (8)

A novela 'Travessia' desta terça (8) vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. No episódio, Brisa se esconde com Tonho na casa de Marineide.

Ari garante a Brisa que retornará para casa com ela e Tonho. Karina explica a Marineide que Brisa foi presa por engano. Chiara se nega a conversar com Ari. Lídia conta a Talita que Cidália está mexendo em documentos antigos da empresa. Ari não encontra Brisa e Tonho no hotel.

Brisa se esconde com Tonho na casa de Marineide. Isa questiona Theo sobre a visita misteriosa que está aguardando. Helô diz a Creusa que Brisa precisará de advogada por ter raptado Tonho. Rudá conta a Cotinha que Moretti seduz Leonor. Vandami avisa a Oto que Brisa voltou para Vila Isabel. Núbia mostra uma foto de Brisa com Oto para Ari, insinuando que a ex-nora estava de caso com o rapaz.

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje, ela começará às 21h15.