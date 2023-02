Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (7)

Nesta terça (7), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Ari abre o envelope e encontra folhas assinadas em branco por Guerra.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (7)

Creusa sente tontura e desaba no sofá da sala de Helô, enquanto Pilar vasculha o quarto da advogada. Helô estranha o fato de Creusa não atender o celular. Stenio diz a Moretti que espera que Helô não pense que seu cliente possa ter algo a ver com o atentado contra Guerra.

Guida diz a Sara que a descoberta do filho de Guerra irá ajudá-la no divórcio. Ari consegue pegar o envelope que estava escondido na parede, antes de Dina o flagrar no quarto de Guerra. Pilar finge que dorme ao lado de Creusa, ao ver Helô entrar no apartamento.

Brisa discute com Ari. Laís repreende Isa por ter pedido ajuda a Dante sobre o problema de Theo. Cidália pede a Cotinha que traga Talita ao hospital em segredo. Ari abre o envelope e encontra folhas assinadas em branco por Guerra.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo.