Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (3)

Nesta terça (3), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Cidália encontra Dante ao visitar hospital em que Débora ficou hospitalizada.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (3)

Leonor repreende Guida, que promete infernizar a vida de Moretti. Isa esconde o fio do carregador do computador de Theo. Guida observa Moretti trocando o pneu do carro. Laís tenta apartar a briga entre Theo e Isa. Núbia sonda Rose para obter mais informações de Brisa.

Laís e Monteiro acolhem Theo. Cidália percebe que Ari não menciona Dante no texto do livro da construtora e pede ao rapaz que inclua o nome do professor. Cidália comenta com Guerra que tem a impressão de que Ari se prepara para dar um bote.

Oto decide pedir a medida protetiva contra Moretti para ele e Brisa. Creusa conta a Helô que Moretti ameaçou Oto e Brisa. Helô recomenda que Guida não peça nada a Oto. Guida desliga a luz da casa de Moretti. Cidália vai ao hospital onde Débora ficou hospitalizada, para averiguar se ainda existe o arquivo da internação, e se depara com Dante.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo. Entretanto, a produção será exibida às 21h20 hoje.