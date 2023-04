Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (25)

A novela 'Travessia' desta terça (25) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Cidália alerta Guerra para ambos se preparem contra as próximas falcatruas de Ari.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (25)

Creusa aparece no vídeo identificada como o mapa das joias. Dante conta a Ari que descobriu quem é Zezinho. Guerra manda Dina devolver a Núbia o documento que certifica a devolução da venda da mãe de Ari. Ari diz a Cidália que eles não resgataram todas as folhas assinadas por Guerra.

Leonor estranha a rapidez com que Chiara assina o contrato do apartamento.Guida aceita comprar dólares em seu nome para Moretti, em troca de dinheiro. Pilar aparece no vídeo para Helô e Stenio, ameaçando matar Creusa. Dina devolve a venda para Núbia.

Júlia diz a Chiara que a amiga não conseguirá esconder a gravidez de si própria. Cidália alerta Guerra para ambos se preparem contra as próximas falcatruas de Ari. Pilar ameaça Creusa, e Helô decide ceder à chantagem da bandida.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.