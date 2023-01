Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (24)

Neste sexta-feira (24), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Cotinha expulsa Moretti de sua casa, depois que ele invade a residência à procura de Guida.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (24)

Creusa dá informações de Helô para Pilar, sem saber que a falsa amiga está investigando a delegada. Cotinha expulsa Moretti de sua casa, depois que ele invade a residência à procura de Guida.

Leonor se surpreende ao ver Guida com Guerra e alerta a irmã para ter cuidado com Moretti. Bia conta a Sara que Ari lhe fez perguntas sobre a pesquisa para encontrar Débora.

Juliana comunica a Helô que o Juiz continua incomodado com a perda do inquérito de Brisa. Helô revista o apartamento de Stenio, na frente do advogado, à procura do inquérito. Guida se machuca propositalmente e acusa Moretti de tê-la espancado. A polícia chega à casa de Moretti.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.