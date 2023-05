Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (2)

A novela 'Travessia' desta terça (2) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ari comenta com Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (2)

Bia explica a Brisa como seu organismo pode apresentar a existência de dois DNAs. Juliana avisa a Brisa que pedirá ao Juiz a reavaliação do caso de DNA da cliente. Marineide fica emocionada ao ver Karina entrando na escola. Ari comenta com Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora.

Depois de uma passagem de tempo, Chiara aparece com a barriga de seis meses de gestação, emocionada ao escutar Vera conversando com Júlia sobre o bebê. Guida e Guerra reatam o namoro.

Laís e Monteiro comentam sobre a melhora de Theo. Cidália chega ao prédio de Chiara e observa Júlia, com barriga de grávida, se despedindo de Vera.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.