Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (2)

A novela 'Travessia' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Juliana avisa a Brisa que o Juiz concedeu o pernoite com Tonho.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (2)

Stenio convence Helô a dormir na cama com ele. Joel se incomoda com o sucesso de Haroldo. Monteiro comenta com Laís que Theo não se enturma com ninguém. Ari repreende Chiara por ter ido ao encontro de Brisa com Tonho. Laís pergunta a Stenio o que Brisa Ribeiro tem a ver com Oto. Stenio conta a Laís o que Oto fez a pedido de Moretti, por conta de uma desavença do passado com Guerra.

Stenio pergunta a Oto se ele se sente ameaçado por Moretti. Cotinha comenta com Cidália sobre a preocupação de Guida com a atitude de Moretti. Karine repara que Joel está com ciúmes de Haroldo. Juliana avisa a Brisa que o Juiz concedeu o pernoite com Tonho. Guerra diz a Cidália que ajudará a mãe de Tonho.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.