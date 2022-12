Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

Nesta segunda-feira (12), a novela 'Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Dante também fica sabendo por Sara que Guerra atirou em Moretti quando flagrou o sócio com a namorada.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (12)

Brisa e Núbia discutem, observadas pela vizinhança. Sara diz a Dante que gostaria de localizar Débora, e conta ao professor que a amiga traiu Guerra com Moretti, engravidando do último. Dante também fica sabendo por Sara que Guerra atirou em Moretti quando flagrou o sócio com a namorada.

Ari comenta com Gil e Talita que Guerra não fala sobre a mãe de Chiara com a filha. Moretti insinua para Guida que Rudá não está bem ao acusá-lo de ter cometido um atropelamento. Oto incentiva Caíque a não desistir de Leonor.

Brisa não aceita o ar-refrigerado que Guerra deu. Cidália avisa a Guerra que Sara esteve com Dante. Diante do desejo de Moretti de blindar seu patrimônio, Stenio pergunta ao cliente se ele tem algum herdeiro.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.