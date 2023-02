Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (6)

Nesta segunda (6), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Guerra acorda da sedação e, pensando estar com Chiara, revela a Ari que guarda informações em uma parede falsa no seu quarto.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (6)

Ari visita Cidália e omite sobre explosão de bomba no carro. Ari pede à enfermeira que concentre nele as informações sobre Cidália e Guerra. Talita reage quando Gil cogita que alguém de confiança da empresa possa ter colocado a bomba no carro de Guerra.

Ari convence Dina a lhe dar a chave do escritório de Guerra. Isa procura Dante para conversar sobre o problema familiar que está vivenciando em casa. Helô desconfia de que Moretti possa ter um acordo com Guerra. Ari mente para Chiara e não diz que vai ao hospital visitar Guerra.

Pilar coloca uma droga na bebida de Creusa. Guerra acorda da sedação e, pensando estar com Chiara, revela a Ari que guarda informações em uma parede falsa no seu quarto.