Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (31)

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (31)

Guerra deixa claro que não quer que o passado de Ari interfira na relação do rapaz com Chiara. Chiara reclama com Guerra por ele evitar de falar de sua mãe. Dante pede para Gil avisar a Ari que Brisa foi encontrada. Oto liga para Vandami para saber de Brisa.

Guida comenta com Inácia que acha que Leonor a está punindo. Gil não conta a Ari que Brisa foi encontrada. Chiara avisa a Cidália que irá procurar Moretti para saber sobre sua mãe. Tonho fica encantado com o quarto que Guerra montou para ele.

Guerra convida Ari para morar com Tonho em sua casa. Cidália alerta Guerra para a intenção de Chiara de procurar por Moretti. Ajudado por Vandami, através de uma postagem na internet, Oto fala com Vandami. O personal viabiliza o encontro de Oto com Brisa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje ela começará mais cedo, às 21h35.